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МИД РФ жестко отреагировал на угрозы отключить страну от SWIFT

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 17:04
Политика
МИД РФ жестко отреагировал на угрозы отключить страну от SWIFT
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Москва, 28 апреля. Россия ответит на отключение международной межбанковской системы SWIFT, заявил директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.

Он жестко прокомментировал угрозы отключить государство от международной платежной системы. Крутских ответил на вопрос, как Москва собирается действовать в случае соответствующих попыток.

«Пусть попробуют», — сказал сотрудник МИД РФ.

Накануне Европейская народная партия (ЕРР) высказалась за отключение России от международной платежной системы. Представитель политического объединения выступил на брифинге перед пленарной сессией Европарламента.

Андрей Крутских мид swift
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