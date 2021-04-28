Польша извинилась за инцидент с российским флагом на чемпионате по шашкам

Варшава, 28 апреля. Президент польской Федерации шашек Дамиан Решка прокомментировал инцидент, произошедший с российским триколором во время финала чемпионата мира по шашкам.

По его словам, это решение было принято в связи с распоряжением Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры. Мы приносим извинения за возникшие неудобства», — сказал он.

Ранее стало известно, что во время четвертой партии по шашкам между российской чемпионкой Тамарой Тансыккужиной и польской претенденткой Натальей Садовской флаг РФ был убран со стола. Многие эксперты связывают проигрыш российской спортсменки именно с этим инцидентом, который произошел в момент, когда Тансыккужина обдумывала следующий ход.