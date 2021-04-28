Принц Уильям не может простить Меган Маркл за ее слова в адрес Кейт Миддлтон

Лондон, 28 апреля. Британские журналисты рассказала о растущем противостоянии внутри Букингемского дворца. Принц Уильям не может простить Меган Маркл за сказанное ею в адрес его жены Кейт Миддлтон.

Отношения принца Уильяма и принца Гарри заметно ухудшились, после того как младший внук Елизаветы II решил отказаться от королевских привилегий и уехать со своей женой Меган Маркл в США.

Ситуация обострилась, когда герцоги Сассекские дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили Букингемский дворец в расизме и в других формах нетерпимости. Особенно принца Уильяма задели слова Маркл о его жене Кейт Миддлтон. Бывшая актриса утверждала, что герцогиня Кембриджская довела ее до слез, но впоследствии выяснилось, что действия супруги принца Уильяма были неправильно поняты.

«Многое было сказано о проблемах в отношениях Гарри и Уильяма, Меган и Кейт — но больше всего напряжения между Уильямом и Меган. Уильям не может смириться с тем, как Меган относилась к его жене. Кейт пыталась помочь, но ее усилия были неправильно истолкованы. Последней каплей стало публичное заявление Меган о том, что Кейт заставила ее расплакаться. Она прекрасно понимала, что Кейт не сможет дать сдачи… Уильям считает, что это нечестно», — цитирует свой источник журналист Дэн Вуттон.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон 29 апреля отпразднуют десять лет со дня свадьбы. На торжественной церемонии в 2011 году помимо членов королевской семьи присутствовали выдающиеся деятели Великобритании. В их числе был футболист Дэвид Бекхэм, который из-за одной оплошности чуть не испортил свою репутацию.