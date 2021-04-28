Медведев оценил профессиональные качества главы Счетной палаты

Москва, 28 апреля. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал о своих взаимоотношениях с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным.

Чиновник указал на отсутствие каких-либо враждебных отношений с председателем ведомства. Также он признал профессионализм Кудрина в эфире VK Live на площадке «ВКонтакте».

«Я весьма высоко оцениваю его профессиональные качества», — цитирует главу фракции «Единая Россия» РИА Новости.

Медведев отмечает, что в определенный период, будучи министром финансов, Кудрин не одобрял его действия в качестве российского лидера. Однако даже после этого они продолжили общаться в «дружеском ключе», утверждает бывший президент РФ.

Председатель «Единой России» также оценил возможность перехода к четырехдневной рабочей неделе в стране, назвав его «естественным». Эффективность производства постепенно растет, а граждане все более заинтересованы в личностном росте, уверен Медведев.