Подразделения ВДВ РФ получат многоцелевую парашютную платформу

Москва, 28 апреля. Новейшая многоцелевая парашютная платформа УМПП повышенной грузоподъемности разрабатывается в рамках перевооружения ВДВ РФ. Об этом заявил полковник Владимир Кваш.

Начальник управления воздушно-десантной подготовки Командования ВДВ уточнил, что, кроме УМПП, параллельно ведутся разработки управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъемности. Данные платформы помогут с более высокой точностью десантировать грузы в назначенный район.

«В связи с перевооружением ВДВ на новые виды боевой техники на колесной базе создается унифицированная многоцелевая парашютная платформа УМПП, предназначенная для парашютного десантирования военной техники и грузов полетной массой до 18 тонн», — подчеркнул полковник.

Кроме этого, сейчас на вооружение ВДВ РФ должна поступить парашютно-грузовая система ПГС-1500. Она предназначена для десантирования грузов весом до 1500 килограммов из самолетов типа Ил-76. Также в войска продолжается поставка десантной бронетехники. До конца года в рядах Воздушно-десантных войск будут созданы еще два парашютно-десантных батальона на БМД-4М.

Ранее сообщалось, что ансамбль песни и пляски ВДВ поздравил крымчан с 76-й годовщиной Великой Победы. Издание RT передавало, что в Крыму завершились межвидовые совместные учения российских десантников и войск ЮВО.