С Кипра в Россию экстрадирован бывший глава правления «Экопромбанка»

Москва, 28 апреля. Кипр выдал России экс-председателя «Экопромбанка» Андрея Туева, который обвиняется в растрате на сумму 240 млн рублей.

Официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов сообщил, что по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию Андрея Туева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и растрате.

По информации следствия, с октября по ноябрь 2013 года фигурант заключил кредитный договор без обеспечения с подставной организацией ООО «Рейс». Также он и его заместитель вывели из обеспечения кредитного договора недвижимость, действуя в интересах ООО «Магнит-Инвест».

В результате мошеннических действий кредитная организация была ликвидирована. Подозреваемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.