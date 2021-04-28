Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 18:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:45
Шоу-бизнес
Суд постановил вернуть дочери Баталова квартиры ее отца
18:44
Политика
Президент Молдавии Санду распустила парламент
18:43
Весь мир
Эфир: Газификация России. Как россиянам получить свой газ?
18:43
Общество
Netflix назвал топ-20 своих самых популярных фильмов
18:42
Общество
Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме онлайн-конференции
18:42
Политика
Аналитик Антипов указал на скрытую деталь в катастрофе MH17
18:39
Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл и принц Гарри выступят на вечере против COVID-19
18:38
Общество
Театр «Русская антреприза» имени Миронова смог пережить пандемию и не разориться
18:36
Наука
Ученые создали анализ мочи, который показывает агрессивность рака предстательной железы
18:36
Политика
КПРФ могла исключить Рашкина из президиума за попытку внести разлад в партию
18:34
Общество
Сенсационная находка: обнаружено место Судбищенской битвы эпохи Ивана Грозного
18:33
Украина
Украинские телезрители в шоке от марша националистов в Киеве
18:30
Весь мир
Кто и как защищает нас от огня, обсудят в медиацентре «Патриот»
18:29
Наука
Ученые Сколтеха раскритиковали статью об «убийстве» коронавируса за секунду
18:29
Политика
Эфир: Тупик Зеленского — сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе
18:29
Происшествия
Похититель восьмилетнего мальчика в Красноярске был судим за убийство
18:27
Весь мир
Звезда рынков в Рамадан: как производят и потребляют помидоры в Марокко
18:27
Происшествия
Похитившего у пенсионерки кошелек петербуржца задержала полиция
18:27
Политика
Европарламент выпустил проект антироссийской резолюции
18:26
Экономика
Минпромторг намерен стимулировать спрос на деревянные дома в России
Все новости

Путин поздравил работников скорой помощи. События дня

Видео
Путин поздравил работников скорой помощи. События дня
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

 

 

Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург осмотрел новое здание станции скорой помощи №4 в Пушкине. Главе государства показали диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс. На сегодняшний день в современном двухэтажном корпусе работают 10 бригад скорой помощи. Ежегодно здесь проводится плановое обновление парка спецтранспорта. На базе станции организована подготовка студентов-медиков. Президент тепло поздравил медицинский персонал с их профессиональным праздником. Год назад российский лидер предложил сделать 28 апреля официальным Днем работника скорой помощи, и эту инициативу в стране охотно поддержали.

Шойгу провел переговоры с министром обороны Узбекистана

Путин поздравил работников скорой помощи. События дня
kremlin.ru  / Prt Scr

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Бухаре переговоры со своим узбекским коллегой Баходиром Курбановым. На фоне нестабильной ситуации в Афганистане глава нашего военного ведомства заявил о необходимости укрепления боевого потенциала Вооруженных сил Узбекистана.
«В этих целях мы подготовили программу стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2021-2025 годы. Ее реализация позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений, которые укрепляются и сложились благодаря в том числе или в первую очередь отношениям наших президентов», – подчеркнул российский министр.
В свою очередь Курбанов отметил, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем укреплении двусторонних связей с Россией. По итогам переговоров стороны подписали программу стратегического партнерства в военной области до 2025 года.

Россия высылает дипломатов Словакии и стран Балтии

Путин поздравил работников скорой помощи. События дня
ФБА «Экономика сегодня»  / Евгения Авраменко

Москва высылает дипломатов сразу нескольких стран. Два сотрудника посольства Литвы, три — Словакии, а также по одному работнику дипмиссий Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели. Наш МИД заявил представителям этих государств решительный протест. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией. На фоне серьезного кризиса в отношениях Москвы и Праги стороны выслали десятки человек. Поводом стало абсолютно бездоказательно обвинение России в якобы причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году.

 

путин россия минобороны рф мид рф узбекистан шойгу петербург здоровье медицина дипломаты чехия скорая помощь
Комментировать
Самое популярное
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 85489 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 54064 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 53535 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Общество 28611 26 апреля 2021
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 27806 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Все новости / Видео / Путин поздравил работников скорой помощи. События дня
Рейтинг@Mail.ru