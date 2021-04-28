Путин поздравил работников скорой помощи. События дня

Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург осмотрел новое здание станции скорой помощи №4 в Пушкине. Главе государства показали диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс. На сегодняшний день в современном двухэтажном корпусе работают 10 бригад скорой помощи. Ежегодно здесь проводится плановое обновление парка спецтранспорта. На базе станции организована подготовка студентов-медиков. Президент тепло поздравил медицинский персонал с их профессиональным праздником. Год назад российский лидер предложил сделать 28 апреля официальным Днем работника скорой помощи, и эту инициативу в стране охотно поддержали.

Шойгу провел переговоры с министром обороны Узбекистана kremlin.ru / Prt Scr Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Бухаре переговоры со своим узбекским коллегой Баходиром Курбановым. На фоне нестабильной ситуации в Афганистане глава нашего военного ведомства заявил о необходимости укрепления боевого потенциала Вооруженных сил Узбекистана. «В этих целях мы подготовили программу стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2021-2025 годы. Ее реализация позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений, которые укрепляются и сложились благодаря в том числе или в первую очередь отношениям наших президентов», – подчеркнул российский министр. В свою очередь Курбанов отметил, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем укреплении двусторонних связей с Россией. По итогам переговоров стороны подписали программу стратегического партнерства в военной области до 2025 года.