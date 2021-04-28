Задержанные в Петербурге бойцы ММА устроили пьяную драку в поезде

Санкт-Петербург, 28 апреля. В транспортной полиции рассказали ФАН подробности драки на Московском вокзале, из-за которой были задержаны российский боец ММА, блогер Артем Тарасов и тренер Никита Солонин.

По данным транспортной полиции, драка произошла в вагоне поезда. Спортсмены были пьяны и нецензурно выражались, оскорбляя других пассажиров. Полицию вызвал начальник поезда.

«На платформе Московского вокзала один из правонарушителей нанес удар в лицо пассажира, следующего в этом же поезде. Правонарушители доставлены в дежурную часть», — сообщила представитель полиции.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о наказании правонарушителей.

Тренер Тарасова, Алексей Прокофьев, ранее рассказал ФАН, что конфликт произошел в поезде из-за того, что Солонин во сне задел ногой другого пассажира — представителя Альфа-банка. По словам Прокофьева, никакой драки не было, спортсменов задержали за нецензурную брань.