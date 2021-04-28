Фотовыставка «Сквозь пальцы» расскажет о проблемах Кирова

Киров, 28 апреля. Фотовыставка Регины Погудиной откроется в Кирове 5 мая и расскажет о главных проблемах города, таких как, например, недостроенные дома, памятники и аварийные здания.

Как сообщает портал «Свой Кировский», на выставке будут показаны 28 фотографий с главными проблемами города. Автор проекта Регина Погудина отмечает, что главным посылом работ является дать толчок, заговорить о проблемах и найти им решение.

«Иногда, чтобы сдвинуть что-то с мертвой точки, достаточно посмотреть на это не сквозь пальцы, а открытым взглядом, обратить внимание и убедиться, что «это вижу не только я», — считают организаторы, назвавшие выставку «Сквозь пальцы».

Проект будет проходить с 5 мая по 5 июня 2021 года.

Творческие выставки всегда находят отклик у их фанатов. Проект, посвященный Русскому географическому сообществу в Калининграде, привлек внимание нескольких тысяч посетителей.