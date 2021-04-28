«Зона отчуждения». Как защитить права и свободы русских на Украине?

22 и 23 апреля в Донецке, окраины которого последние 7 лет обстреливаются украинскими вооруженными формированиями, состоялся форум «Единство русских: защита прав и свобод». Станет ли это мероприятие триггером для объединения всех русскоязычных граждан на территории Украины? Узнаете в новом выпуске программы «Зона».

По словам автора программы «Зона», публициста Игоря Кимаковского на Украине сегодня повсеместно притесняются русскоязычные люди, и в целом русская история, и культура. Именно поэтому на форуме была презентована гуманитарная программа поддержки соотечественников, находящихся на территории подконтрольной Украине, а также программа по воссоединению народа Донбасса и доктрина «Русский Донбасс». Последние годы на территориях Луганской и Донецкой народных республик осуществляется помощь людям, решившим переехать туда на постоянное проживание и желающим получить российские паспорта. Также оказываются меры поддержки преподавателей русского языка и истории, осуществляется материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

В этом выпуске программы «Зона» вы увидите эксклюзивные комментарии депутата Народного Собрания Донецкой Народной Республики Елены Шишкиной, Министра иностранных дел Луганской Народной Республики Владислава Дейнего, а также депутат Государственной думы РФ Алексея Журавлева и других участников форума.