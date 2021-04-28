Елена Панина: Зеленский боится выйти из мелового круга — набросится всякая нечисть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вероятность вооруженного конфликта в Донбассе, отметил, что «по внешним признакам» главное для президента Украины Владимира Зеленского — это «удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами».

Глава соседнего государства, который шел на выборы как «президент мира» и обещал украинским избирателям мирное урегулирование конфликта, в последнее время, действительно, больше озабочен удержанием собственных позиций. Однако Зеленский сделал серьезную политическую ошибку, когда стал преследовать украинскую оппозицию и всеми способами ублажать радикалов всех мастей. Для этой националистической публики он никогда не станет своим, потому что у них есть собственные «герои».

Радикалы будут требовать от президента все больше и больше различных уступок. А потом, когда он окончательно растеряет прежних сторонников, эти люди захотят свергнуть его насильственным путем. Благо, они этому уже очень хорошо обучены на двух предыдущих «майданах».

Примеров истинного отношения националистов к Зеленскому достаточно. Так, в марте этого года они забросали петардами и взрывпакетами офис президента, требуя освобождения осужденного за разбой экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в России) Сергея Стерненко. А в апреле там же националисты провели демонстрацию, потребовав бороться с оппозицией, которая якобы является пророссийской «пятой колонной» в их стране.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Радикалы крайне настороженно относятся к заявлениям главы государства относительно мирного урегулирования ситуации в Донбассе, постоянно выискивая в них признаки «измены».

Стоило только Зеленскому сказать, что его интересует не место проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным, а ее содержание, как националисты тут же усмотрели в этом согласие на визит в Москву, против чего они, естественно, резко выступают. Аналогичное сильное неприятие вызвала и идея украинского лидера приехать в Донбасс — радикалы просто не дадут ему этого сделать…

В результате Зеленский оказался заперт в узком меловом круге, как персонаж повести Гоголя «Вий» философ Хома Брут. Выйти из него он не в состоянии, потому что на него тут же набросится всякая нечисть.

Президенту Украины необходимо набраться мужества, отказаться от заигрываний с радикалами и вступить в диалог с представителями оппозиции. Заручившись поддержкой политических сил, выступающих за прекращение войны, Зеленский может реально решить вопрос мирного урегулирования в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.