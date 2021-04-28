План убийства России: Альгис Микульскис о докладе Гозмана и подходящих статьях УК РФ

Трудов из серии «Как нам обустроить Россию» насчитывается множество, и появление еще одного не вызвало бы какого-либо интереса. Однако то, что вынесли на суд общественности небезызвестный Леонид Гозман и его соавтор Андерс Ослунд, ничем иным, как планом убийства страны, назвать нельзя.

В надежде на то, что их доклад «Россия после Путина. Первоочередные шаги новой власти» привлечет внимание соответствующих органов, специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассмотрел его с криминальной точки зрения.

Доклад Леонида Гозмана и профессора Джорджтаунского университета Андерса Ослунда «Россия после Путина. Первоочередные шаги новой власти» появился на сайте признанного в России нежелательной организацией Атлантического совета еще в конце февраля и сразу же вызвал бурные обсуждения как в российской прессе, так и в интернет-сообществе. Сам Леонид Яковлевич, правда, назвал эти обсуждения несколько иначе, в манере, свойственной всей современной «самопровозглашенной российской интеллигенции»…

«Российская пропаганда отреагировала подлинной истерикой. И на федеральных каналах, где, например, докладу и его авторам было посвящено два (!) часа проклятий на «Вечере» Соловьева, и в разнообразных печатных и сетевых изданиях. Особый гнев вызвали два наших предложения — роспуск ФСБ и переход к парламентской республике. Но писали мы не для того, чтобы карманные эксперты упражнялись в ненависти».

Признаюсь честно, я не смотрел тот «Вечер с Владимиром Соловьевым», но, судя по тому, что Атлантический совет — на минуточку, американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО, — совсем недавно, 23 апреля, провел еще один, уже русскоязычный семинар по вышеупомянутому «опусу», вопрос, который я хочу поднять в этом материале, на ток-шоу активно не обсуждался. Речь идет о пункте 12 этого плана… Точнее, о самой «яркой» его части.

«Приоритетом новой власти должно быть не сохранение территориальной целостности, а благополучие людей. Поэтому надо немедленно приступить к разработке процедур, которые, если сепаратистские устремления в каких-либо регионах будут разделяться большинством населения, позволят провести процесс отделения мирно, без нарушения прав граждан и, по возможности, закладывающим базу будущих добрососедских отношений отделившегося региона с РФ».

Федеральное агентство новостей /

Все правильно поняли? Что это, если не проработанный сценарий разрушения страны? И что это, если не призыв к его осуществлению?

Там, в докладе, есть еще много интересного, о чем будет сказано ниже, но именно 12-й пункт вызывает мысли о необходимости пропустить его через фильтр законодательства. Для начала — административного, которое позволяет ударить этих «реформаторов» по самому для них дорогому — по кошельку.

«КоАП РФ Статья 20.3.2. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации 1.Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 2.Те же действия, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей».

Ну, а если не поможет (а оно не поможет — вспомните пословицу про горбатого и могилу) — тогда уже можно будет перейти к серьезным действиям.

«УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации 1.Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года — наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 2.Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») — наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

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Если же учесть, что эта «гениальная» стратегия переустройства России в кучу маленьких и ничего из себя не представляющих квазигосударств озвучена на «производственных мощностях» и, скорее всего, по заказу нежелательной на территории РФ организации, то и статья 284.1. УК РФ тут вполне себе просматривается.

Напомню, что этот пункт — самый красноречивый из всех, коих насчитывается 21 штука. Но на самом деле, «прекрасны» они все! Там и освобождение политических заключенных, под которых очень хитро подгоняется любой, чье пребывание на свободе не влечет за собой угрозу безопасности других людей. И немедленный роспуск ФСБ со Следственным комитетом. И переход к парламентской республике. И новый цикл приватизации.

Очень «понравилось» предложение за номером 7, где говорится о создании «Комиссии правды» для анализа преступлений, совершенных «режимом». Которая вроде бы и не будет подменять собой суд, но, разбирая наиболее значимые примеры «преступлений», будет принимать решение о передаче конкретного дела в правоохранительные органы. Почему-то я уверен, что эта комиссия очень скоро превратится в министерство. Министерство правды… Которое поставит дело перепрошивки российского менталитета на самую широкую ногу.

Логично полагать, что согласятся с подобным планом далеко не все. Причем очень далеко! И тогда начнется гражданская война, а новая «власть» обратится за военной помощью к «мировому сообществу». Стратегические ядерные силы? Боюсь, они окажутся под контролем этого самого «сообщества» в первую очередь.

И Россия будет убита. Под ритуальные камлания о «торжестве демократии» и прочую прекраснодушную ахинею.

Разумеется, это лишь мои мрачные фантазии. Но беда в том, что все эти Леониды Гозманы, Алексеи Навальные, Александры Сытины и прочие «певцы горя народного» считают их вполне реальными и желаемыми. Да, этих людей мало, но они есть и свое дело они знают — описанная «Инструкция по невыживанию» не первая и, увы, не последняя.