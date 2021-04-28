Медведев рассказал о курсе развития отношений России и США

Москва, 28 апреля. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил текущую ситуацию во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона.

Экс-глава РФ отметил, что диалог между двумя государствами необходимо продолжать. Однако российская сторона будет и впредь руководствоваться национальными интересами в ходе выстраивания отношений с администрацией Белого дома.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о возможной встрече президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом. По его словам, Кремль пока не давал согласия на предложение Вашингтона о переговорах между главами государств.