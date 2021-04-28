Врачи оценили влияние алкоголя на эффективность вакцинации от COVID-19

Нью-Йорк, 28 апреля. Медицинские специалисты предостерегают от чрезмерного употребления алкоголя после вакцинации от коронавируса. Это может свести на нет пользу от прививки.

Употребление алкоголя сверх нормы после прохождения процедуры вакцинации может подавить иммунную систему человека и ослабить положительный эффект. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечает директор Центра вирусных исследований Калифорнийского университета в Ирвине Ильхем Мессауди, людям, пьющим алкоголь умеренно, не стоит беспокоиться. Нормой считаются две порции алкогольных напитков в день. Доктор уточнила, что одна порция эквивалентна 354 миллилитрам пива.

«Если вы действительно умеренно пьете, тогда нет никакого риска выпить во время вакцинации», — заявила она.

Мессауди отметила, что чрезмерное употребление алкоголя оказывает негативное влияние на иммунную систему человека. Это делает организм более восприимчивым к простуде, гриппу и иным инфекционным заболеваниям. Эффект от вакцинации также снижается. Для проверки этой гипотезы специалисты провели эксперимент на приматах. Макакам давали спиртные напитки в разных количествах, а затем вакцинировали их от коронавируса. В результате выяснилось, что обезьяны, употреблявшие большое количество спиртного, выработали лишь небольшое количество антител.

Ранее профессор РАН Артем Оганов рассказал, почему так важно вакцинироваться от COVID-19. По словам ученого, прививка защищает не только привитого, но и окружающих его людей.