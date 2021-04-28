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Медведев раскрыл, куда заведут «дипломатические войны» Запада с Россией

Политика
Медведев раскрыл, куда заведут «дипломатические войны» Запада с Россией
Prt Scr youtube.com  /  Правительство России

Москва, 28 апреля. Дипломатический конфликт РФ и стран Запада, в частности Чехии, иллюстрирует слова президента Владимира Путина о красных линиях, заявил замглавы Совбеза страны Дмитрий Медведев.

Об этом Медведев заявил в ходе беседы с пользователями социальной сети «ВКонтакте». Путин предупреждал страны Запада об ответе, но Россию не услышали, резюмировал политик.

«Чехия стала заложником Соединенных Штатов и бежит впереди паровоза. Любые «дипломатические войны» ведут в тупик, а об асимметричных ответах мы предупреждали. Они думали, что мы просто проглотим это?» — недоумевает политик.

Также в ходе беседы с россиянами Медведев объяснил свое отношение к незаконным собраниям и блогеру Алексею Навальному.

россия сша запад чехия дипломатия
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