Медведев раскрыл, куда заведут «дипломатические войны» Запада с Россией

Москва, 28 апреля. Дипломатический конфликт РФ и стран Запада, в частности Чехии, иллюстрирует слова президента Владимира Путина о красных линиях, заявил замглавы Совбеза страны Дмитрий Медведев.

Об этом Медведев заявил в ходе беседы с пользователями социальной сети «ВКонтакте». Путин предупреждал страны Запада об ответе, но Россию не услышали, резюмировал политик.

«Чехия стала заложником Соединенных Штатов и бежит впереди паровоза. Любые «дипломатические войны» ведут в тупик, а об асимметричных ответах мы предупреждали. Они думали, что мы просто проглотим это?» — недоумевает политик.

Также в ходе беседы с россиянами Медведев объяснил свое отношение к незаконным собраниям и блогеру Алексею Навальному.