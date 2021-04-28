Кто и как защищает нас от огня, обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 29 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Супергерои в кино и жизни. Как стать добровольным спасателем».

Первая противопожарная служба в нашей стране была создана в 1649 году при царе Алексее Михайловиче. С тех пор пожарные ежедневно, круглые сутки защищают нашу страну от огненной стихии. Но несмотря на прошедшие века, новые материалы, строгие меры безопасности, огонь продолжает уносить жизни людей.

Уже в апреле из-за огромного количества лесных пожаров в 71 субъекте России действует пожароопасный режим. В 31 субъекте установлен особый пожароопасный режим.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки 25 апреля в России ликвидировано 96 лесных пожаров на площади 10 117 га. На 00:00 по московскому времени 26 апреля в России действовало 37 лесных пожаров на площади 4365 га, по которым проводились работы по активному тушению. Кроме того, горят и дома — например, в этом месяце был крупный пожар на «Невской мануфактуре».

Федеральное агентство новостей / Мария Белякова

В рамках нашего эфира мы расскажем об особенностях работы пожарных. Узнаем, как государство может предотвратить большие трагедии. Поговорим о лесных пожарах и борьбе с ними. Расскажем, как работают добровольные пожарные дружины и как в них вступить.

На эти и другие вопросы ответят эксперты в студии Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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