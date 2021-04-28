Зеленский ожидает урегулирования ситуации в Донбассе после встречи с Путиным

Киев, 28 апреля. Встреча с президентом России Владимиром Путиным могла бы предотвратить эскалацию ситуации в Донбассе, рассказал его украинский коллега Владимир Зеленский.

По словам главы Украины, дополнительно к имеющимся форматам переговоров по урегулированию обстановки на юго-востоке страны необходимы и прямые президентские переговоры.

«Мы точно знаем, как нам прийти к этому миру, но нужна политическая воля другой стороны», — сказал Зеленский.

Он добавил, что ожидает выработки определенного плана по прекращению боевых действий в Донбассе.

В свою очередь, украинские эксперты усомнились, что Путин согласится на диалог с Зеленским. Они считают, что с президентом Украины просто не о чем разговаривать.