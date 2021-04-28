Селиванов рассказал, чем занимаются британские военные под украинским Очаковом

Киев, 28 апреля. Британские военные специалисты в украинском Очакове занимаются сооружением системы гидроакустического отслеживания, пишет общественный деятель Алексей Селиванов.

По словам эксперта, никто на Западе не намерен помогать Украине войсками или воевать за нее с Россией. Однако при этом представители НАТО постоянно работают с украинскими военными, занимаются их инструктажем и обучением, поставляют военную технику. При этом особое внимание уделяется Военно-морским силам Украины, а также подразделениям, специализирующимся на диверсионных действиях на море.

Как объясняет Селиванов, реальный интерес для американских военных представляет украинское черноморское побережье. В Одессе, Херсоне и Николаеве США уже разместили свои морские базы, в то время как специалисты из Британии сейчас активно работают в Очакове.

«Есть у меня информация о морской базе в Очакове. Там разместились британцы. Местных во внутренний периметр не пускают. Украинцы охраняют только снаружи. Все поставки идут через военный аэродром в Кульбакино – натовцам привозят все, вплоть до питьевой воды. Живут иностранцы в гостинице «Александровская» в Николаеве», — пишет аналитик.

Селиванов уточняет, что там идет монтаж системы для отслеживания всех передвижений российского Черноморского флота. Это средство, по задумке британских военных, станет аналогом системы СОСУС на Фарерских островах, для преодоления которой российским подлодкам приходится организовывать шумовое сопровождение. Как указано в концепции действий НАТО до 2030 года, Черноморский регион будет приоритетной зоной военных интересов Альянса.

Ранее стало известно об отправке Пентагоном на Украину новой партии вооружений.