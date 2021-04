Неудача «Железного купола» под Димоной поставила вопрос об эффективности ПРО Израиля

Недавний ракетный удар вблизи израильского ядерного объекта в Димоне заставил скептиков в очередной раз усомниться в эффективности системы ПРО «Железный купол». Ряд аналогичных атак, которые страна не сумела отразить, вынуждает Израиль прорабатывать варианты радикальной модернизации существующих средств противоракетной обороны.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в достоинствах и недостатках ПРО Израиля, а также в его стратегии на случай полномасштабных боевых действий.

Подробности происшествия

Удар по Димоне был нанесен крылатой ракетой с территории Сирии в ночь на 22 апреля. По официальным сведениям, это была 5B21, используемая в зенитных комплексах С-200. Сам ядерный объект поражен не был — ракета взорвалась в пустыне.

Командование израильской армии (ЦАХАЛ) сообщило, что данная атака не была преднамеренной: сирийские зенитчики целились в истребители F-16. Пролетевшая мимо цели ракета шесть минут находилась в воздушном пространстве Израиля, пока не столкнулась с землей. При этом система ПРО не могла не отслеживать опасную траекторию, по которой движется 5B21. Этот нюанс попытался объяснить министр обороны еврейского государства Бени Ганц:

«Траекторию шальной зенитной ракеты при непреднамеренном пуске очень сложно отследить. Израильские системы ПВО теоретически способны осуществить такой перехват при должной подготовке, но на пределе возможностей».

При этом генерал признал, что в ЦАХАЛ все же предприняли попытку осуществить перехват.

ВВС Израиля нанесли ответный удар по позициям сирийского зенитного дивизиона, которому принадлежала выпущенная ракета. В результате были ранены четверо военнослужащих.

Ключевое звено системы ПРО

Мобильный всепогодный «Железный купол» (Iron Dome) был разработан израильскими военными компаниями Rafael Advanced Defence Systems и Israel Aerospace Industries и эксплуатируется с начала 2011 года. Комплексная система предназначена для перехвата и ликвидации ракет и мин, выпущенных с расстояния от 4 до 70 километров до их цели. При этом «Железный купол» просчитывает траекторию каждого баллистического снаряда и сбивает лишь те, которые летят в направлении стратегических или мирных объектов.

Каждая батарея обладает многоцелевой радиолокационной станцией, центром управления огнем и пусковыми установками с ракетами-перехватчиками «Тамир». Их боеголовки имеют радиовзрыватель, что обеспечивает детонацию вблизи цели без необходимости контакта с ней.

По оценкам экспертов, цена каждой из десяти действующих батарей находится в промежутке между 50 и 170 миллионами долларов, а стоимость одной ракеты-перехватчика — от 20 до 50 тысяч долларов.

Iron Dome рассчитан на рассредоточенное размещение. Каждая пусковая установка, содержащая 20 перехватчиков, развертывается независимо и управляется удаленно через безопасное беспроводное соединение. Сообщается, что каждая батарея способна покрыть территорию площадью около 150 квадратных километров.

Система сбивает от 75% до 95% целей, что позволяет охарактеризовать ее как очень эффективную. При этом ей вменяется один существенный недостаток: между захватом одной цели и выстрелом в нее проходят 15 секунд, требующихся на проведение расчетов.

Промашки «Железного купола»

Неудачные перехваты свойственны любой противоракетной системе, существующей на сегодняшний день, и Iron Dome не является исключением.

Первый подобный эпизод относится к 20 августа 2011 года, когда был упущен один из семи снарядов, выпущенных из сектора Газа по Беэр-Шеве. В результате погиб один израильтянин.

Этот случай был объяснен недавним вводом системы в эксплуатацию и недостаточным опытом операторов.

«Мы заранее сказали, что это не герметичная система. Она проходит первые эксплуатационные испытания, и мы уже перехватили большое количество ракет, нацеленных на израильские общины, и спасли жизни многих мирных жителей», — сообщал генерал Дорон Гавиш.

В ноябре 2012 года ЦАХАЛ приступил к очередной операции по уничтожению инфраструктуры в секторе Газа («Облачный столп») в ответ на ракетные обстрелы и нападения на израильские патрули со стороны палестинской группировки ХАМАС. При этом ракетные удары не прекращались, в результате чего погибли шесть израильтян и еще около 250 были ранены.

В июле-августе 2014 года из Газы были выпущены сотни ракет, убившие восьмерых и ранившие свыше 50 мирных жителей. Массированные обстрелы спровоцировали новую израильскую военную операцию «Нерушимая скала».

Всего же с 2011 года погибли десятки и пострадали свыше тысячи израильских граждан. Сектор Газа остается наиболее «горячим» направлением: ежегодно отсюда в сторону Израиля запускается от нескольких десятков до нескольких тысяч неуправляемых ракет, мин и снарядов.

Безусловно, «Железный купол» позволил многократно снизить людской и материальный ущерб, наносимый палестинскими обстрелами. Проблема заключается в возможности куда более крупного конфликта.

Дело в том, что расположенная в Ливане антиизраильская шиитская группировка «Хезболла» по различным данным обладает от 50 до 130 тыс. ракет различной дальности. Если они будут выпущены по Израилю в сравнительно короткий промежуток времени (1,5-2 тысячи ракет в сутки), то «Железный купол», по всей видимости, будет парализован, а его боекомплект при интенсивной ежедневной работе будет израсходован.

Впрочем, если предположить, что половина этих ракет полетит в «молоко», а израильские системы ПРО будут располагать достаточным количеством боеприпасов и сработают максимально эффективно (95%), то они пропустят от 1,25 до 4 тысяч баллистических снарядов. Подобный удар по населенным пунктам неминуемо повлечет крупные человеческие жертвы и разрушение инфраструктуры.

В негативном же случае зенитные дивизионы ЦАХАЛ потеряют контроль над ситуацией в считанные дни, и израильская территория окажется беззащитной перед массированными ударами. При этом следует учитывать угрозу ХАМАС, также обладающего тысячами единиц ракетного вооружения.

Стратегия, пути решения

Как было сказано ранее, командование ЦАХАЛ находится в постоянном поиске путей решения этой проблемы.

Так, стремясь снизить военную опасность, Израиль постоянно наносит удары по палестинским и шиитским конвоям и военным складам на территории Палестины и Сирии. Однако эффективность подобных мероприятий ограничена, о чем говорит сам факт накопления вооружений у антиизраильских группировок.

Второй мерой является распределение израильских районов по степени приоритетности для обороны. Руководитель проекта по военному балансу на Ближнем Востоке в Институте исследований национальной безопасности Ифтах Шапир констатировал:

«Хезболла, скорее всего, будет стремиться уничтожить израильские стратегические объекты, а также военные базы, которые нам и придется оборонять. Однако если они решат уничтожать как военные объекты, так и гражданские центры, израильское руководство должно будет решать, что ему важнее защищать. Это будет очень непростое решение, независимо от того, как на это смотреть».

О подобном подходе заявлял генерал-лейтенант Гади Айзенкот, ранее возглавлявший генштаб ЦАХАЛ. По его словам, «Железный купол» необходимо использовать, прежде всего, для защиты «стратегических активов» ради того, чтобы Израиль сохранял способность к сопротивлению. Сохранение же мирного населения возложено на систему гражданской обороны.

В то же время проводится постоянная работа по модернизации ПРО, удешевлению производства ее составляющих. Необходимо отметить, что противоракетная оборона Израиля не представлена одним лишь «Куполом». Так, для перехвата стратегических ракет малой и средней дальности (300-3000 км) существует система «Стрела», для перехвата крылатых ракет в промежутке от 70 до 300 км, а также авиации — «Праща Давида». «Железный луч» специализируется на перехвате ракет и снарядов на дальности до 7 километров.

Кроме того, для нужд ЦАХАЛ закупаются иностранные системы. Например, боевое дежурство несут как минимум четыре батареи Patriot американского производства.

Система ПРО Израиля претерпевает постоянные изменения. Сейчас в планах руководства еврейского государства фигурирует создание новой многоуровневой системы обороны. В нее войдут модернизированные «Праща Давида», «Железный луч», новейшие «Молния» и «Стрела-3».

Разумеется, проводятся работы и над совершенствованием «Железного купола»: дальность действия должна вырасти до 250 километров, площадь покрытия — в два раза. Кроме того, меняется программная «начинка» оборудования с тем, чтобы система могла единовременно работать с двумя ракетами, летящими с разных направлений.

Опасный курьез

Беспрепятственный полет старой советской зенитной ракеты над территорией Израиля действительно вызывает вопросы. Этот инцидент можно объяснить «везением» 5B21 — ей удалось «реализовать» свой 15-процентный шанс не оказаться сбитой.

При всех недостатках «Железного купола» он по праву считается одной из самых эффективных в мире систем своего рода. Однако Израиль явно не располагает достаточными средствами ПРО для нивелирования той угрозы, в которой он находится.

Очевидными вариантами смягчения складывающегося положения является количественное и качественное наращивание противоракетных систем, политическое маневрирование и ядерное сдерживание. И если все эти меры будут отложены в долгий ящик, страна рискует оказаться неготовой к новым предполагаемым атакам извне.