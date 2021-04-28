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Правоохранители заинтересовались видео с убийством волка курганским депутатом

Происшествия
Правоохранители заинтересовались видео с убийством волка курганским депутатом
pixabay.com

Курган, 28 апреля. Охотники, среди которых мог оказаться депутат Денис Хахалов, жестоко убили волка. МВД по факту публикации видео издевательств над животным инициировало проверку.

На кадрах, опубликованных в Сети, мужчины на снегоходе переезжают еще живого хищника. После этого охотники засунули дуло ружья в пасть волка и громко смеялись. Курганский чиновник попытался поставить ногу на морду мертвого животного, показываясь в кадре с довольным лицом.

В МВД обратились представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Они просят привлечь к ответственности живодеров, среди которых, предположительно, оказались егерь, депутат Хахалов и еще несколько участников «охоты».

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн, комментируя громкий инцидент, заявил, что курганского депутата «с позором исключат» из «Единой России». Кроме того, партийное руководство, по его словам, обратится в прокуратуру для проверки его действий. Сам чиновник в беседе с журналистами подтвердил, что охотился на волка, однако опроверг заявления, что у него не было на это разрешения.

Полиция Кузбасса разыскивает живодеров, которые зарубили топором собаку, сообщало Федеральное агентство новостей. Стражи порядка устанавливают место, время и все обстоятельства произошедшего.

депутат волк хинштейн живодер хахалов
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