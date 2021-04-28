Тренер Тарасова раскрыл подробности конфликта спортсмена в Санкт-Петербурге

Тренер российского бойца ММА, блогера Артема Тарасова Алексей Прокофьев рассказал ФАН подробности конфликта в Санкт-Петербурге, после которого Тарасова и сопровождающего его тренера Никиту Солонина задержала полиция.

По словам Прокофьева, конфликт начался в вагоне поезда из-за того, что Солонин во сне задел ногами другого пассажира — банкира. Между спортсменами и представителем банка произошла словесная перепалка, а по прибытии в Санкт-Петербург бойцов задержала полиция. Прокофьев объяснил, что поводом для задержания стала нецензурная брань в общественном месте.

«Тема мне позвонил и сообщил, что их задерживает транспортная полиция на вокзале. Но потом выяснилось, что конфликт произошел в вагоне поезда. Была словесная перепалка с представителем «Альфа-Банка» Андреем Сорокиным. Никита спал, задел кого-то ногами, из-за этого возник конфликт, человек начал перед девочкой показывать свой статус. Был словесный конфликт, никакой драки не было, задержали их за то, что они нецензурно ругаются в общественном месте», — рассказал тренер.

Прокофьев отметил, что представитель банка оскорбил маму спортсмена.

«Мне кажется, что вице-президент такого крупного банка не должен так себя вести. Это бытовой конфликт, который раздули. Начальник поезда вызвал наряд, их забрали на выходе из поезда», — добавил собеседник ФАН.

Источник ФАН ранее сообщал, что между Тарасовым и пассажиром завязалась драка. Бойцов задержали, в их отношении хотят возбудить дело об административном правонарушении. Тарасов подтвердил новость о своем задержании в Instagram.