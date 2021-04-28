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Организацию работы лагерей и санаториев в России обсудят в медиацентре «Патриот»

Весь мир
Организацию работы лагерей и санаториев в России обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

В четверг, 29 апреля, в 15:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Детский отдых летом. Как будет организована работа лагерей и санаториев?».

COVID-19 сильно негативно отразился на детском отдыхе. Лагеря и санатории, опасаясь эпидемии, просто не открывались. Не у всех родителей была возможность компенсировать недостаток организованного отдыха, и многие дети остались на лето в душных городах, что сказалось на их самочувствии и здоровье.

С появлением вакцины ситуация должна была измениться. В рамках эфира мы обсудим, как будет организован детский отдых в 2021 году, кто имеет право на бесплатные путевки в лагеря и санатории и как их получить. Расскажем, сколько может стоить путевка, как изменилась работа лагерей и санаториев, какие ограничения появились и кто будет отвечать за здоровье детей. Затронем тему компенсаций части стоимости путевок детей работающих граждан. Узнаем, готовы ли принимать детей крымские санатории.

Смотрите наш эфир и узнавайте больше.

На эти и другие вопросы ответят эксперты в студии Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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