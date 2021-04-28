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Депутат Госдумы РФ Железняк прокомментировал постоянные угрозы США о санкциях

Политика
Депутат Госдумы РФ Железняк прокомментировал постоянные угрозы США о санкциях
pixabay.com

Москва, 28 апреля. США постоянно выдвигают некие условия для ведения диалога с Россией и угрожают санкциями. Об этом высказался депутат Госдумы РФ Сергей Железняк.

Политик напомнил, что Россия выступает за общение двух стран исключительно на равных позициях без политических разногласий. Диалог важен не только для Москвы и Вашингтона. Накопилось огромное количество глобальных проблем, решить которые можно только сообща, отметил депутат.

«Россия, в первую очередь, в лице главы государства, постоянно предлагает конструктивную повестку для международных партнеров, даже для тех, кто ведет себя на мировой арене, как слон в посудной лавке», — подчеркнул Железняк.

Страна руководствуется сохранением мира и стабильности, поэтому не реагирует резко на откровенные провокации. Россия все еще рассчитывает на здравый смысл оппонентов и открыта к сотрудничеству с другими странами, констатировал депутат.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что администрация Белого дома не знает, принял ли президент РФ Владимир Путин приглашение американского коллеги Джо Байдена поучаствовать в саммите.

сша госдума железняк
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