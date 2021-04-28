Медведев рассказал, какая музыка его не «цепляет»

Москва, 28 апреля. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о своих музыкальных предпочтениях.
В частности, он поделился тем, какая музыка ему не нравится.Так, по словам зампреда Совета безопасности, ни рэп, ни хип-хоп его не «цепляет».
«Хотя пытался слушать», — признался Медведев.
В список групп, которые ему нравятся, входят «Сплин», «Аквариум», «Би-2», «Чайф», «Кино» и другие. Медведев признался, что его музыкальные пристрастия отличаются от того, что слушает его сын.
Ранее Дмитрий Медведев назвал блогера Алексея Навального политическим проходимцем. По словам зампредседателя Совета безопасности, провокатор пытается строить карьеру на ложных тезисах.