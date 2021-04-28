Медведев рассказал, какая музыка его не «цепляет»

Москва, 28 апреля. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

В частности, он поделился тем, какая музыка ему не нравится.Так, по словам зампреда Совета безопасности, ни рэп, ни хип-хоп его не «цепляет».

«Хотя пытался слушать», — признался Медведев.