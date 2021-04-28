«Юнармия» провела в Москве мини-парад для ветеранов

Москва, 28 апреля. Юнармейцы поздравили фронтовиков с 76-й годовщиной Победы, организовав в российской столице мини-парад для ветеранов Великой Отечественной войны.

Участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» в рамках акции «Парад у дома» торжественным маршем прошли по улице Вешних вод, где живет Евгений Чекменов — он воевал на Ленинградском, Закавказском и Юго-Западных фронтах в пехоте и ПВО. Еще один мини-парад прошел на проспекте Мира для Валентина Бармина, который в 1944 году ушел на фронт добровольцем. Бармин командовал санитарным взводом и воевал на 1-м и 2-м Белорусских фронтах.

Ребята из школы почетного караула Центрального дома «Юнармии», ансамбля «Юные патриоты» и центрального духового оркестра «Юнармии» организовали праздничные мероприятия для тех, кто не сможет лично присутствовать на торжестве 9 мая.

«Спасибо, что не забываете. Нам приятно! К сожалению, мы не можем принимать участие в большом параде, но наблюдая за творчеством ребят, за их активностью, у меня поднимается настроение. Я горжусь, что у нас в стране выросло такое замечательное поколение», — комментирует Валентин Бармин.

Акция под названием «Парад у дома» пройдет во всех регионах России. До праздника 9 Мая юнармейцы по всей стране планируют провести несколько десятков адресных торжеств.

На самом параде Победы в Москве, который состоится 9 мая, колонну юнармейцев впервые возглавит женщина — ею станет первый заместитель начальника главного штаба движения «Юнармия» Дарья Борисова.