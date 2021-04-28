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Земельная реформа в Кении направлена на искоренение коррупции

Весь мир
Земельная реформа в Кении направлена на искоренение коррупции
wikipedia.org  /  afromusing / CC BY 2.0

Найроби, 28 апреля. Президент Кении Ухуру Кениата анонсировал полномасштабную земельную реформу.

Инициатива коснется ведения кадастра земельных участков. Сделки по продаже и покупке недвижимости отныне будут проводиться на специальной интернет-платформе «Ardhi Sasa».

Эта электронная база данных, согласно заявлению Кениата, призвана «обуздать и искоренить» мошенничество, коррупцию и различные манипуляции.

«Теперь граждане Кении смогут совершать различные сделки с землей одним нажатием клавиши», — пояснил президент.

«Ardhi Sasa» направлена на уменьшение человеческого взаимодействия, непредвиденных задержек. Она также позволит обеспечить прозрачность и эффективность проводимых операций.

Система уже начала работать в Найроби, столице государства.

Ранее Кения и ДРК подписали новое соглашение о транспорте, торговле и безопасности, предусматривающее увеличение деловой активности между двумя африканскими странами.

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