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Шоу-бизнес
Отец певца Эмина не будет делить свои миллиарды между детьми
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Отец певца Эмина не будет делить свои миллиарды между детьми

Шоу-бизнес
Отец певца Эмина не будет делить свои миллиарды между детьми
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 28 апреля. Долларовый миллиардер Араз Агаларов, являющийся отцом певца Эмина, не собирается заниматься вопросами разделения наследства. Он уверен, что дети сами поделят деньги между собой.

В интервью ТАСС бизнесмен заверил, что считает своих детей добропорядочными и умными людьми, способными самостоятельно разобраться с многомиллиардным наследством, которое им достанется в случае его смерти.

«У меня дочь и сын. Других наследников нет. Сами между собой разберутся. У Эмина с Шейлой прекрасные отношения, они очень любят друг друга. И люди по натуре хорошие», — объяснил свой отказ заниматься дележкой наследства долларовый миллиардер.

В интервью предприниматель также сообщил, что пока не будет отходить от дел, несмотря на то, что ему уже исполнилось 65 лет. Пока еще он имеет мотивацию и интерес работать. Кроме того, над его бизнесом висит огромная кредитная нагрузка, которую он хочет снять для того, чтобы его наследникам не пришлось разгребать оставленные им проблемы.

Араз Агаларов рассказал, что его компания брала кредит в банке на сумму 2 миллиарда долларов. По старому курсу это было 58 млрд рублей, однако теперь отдать необходимо все 120 млрд.

Его сын, певец Эмин, тоже неплохо разбирается в деньгах. Недавно он рассказал, что сейчас лучше всего расплачиваться криптовалютой.

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