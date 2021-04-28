Путин заявил о необходимости помогать семьям с детьми в первую очередь

Москва, 28 апреля. Власти страны должны оказывать помощь всем, но в первую очередь семьям с детьми. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе визита станции скорой помощи в Пушкине.

Глава государства во время посещения станции встретился с медработниками. Завотделением, врач скорой помощи Виктор Руцкий выразил Путину благодарность за помощь, которую правительство оказало медикам. По его словам, благодаря этому детям удалось приобрести квартиру.

«Когда есть квартира, это уже совсем другая жизнь. База», — отметил российский лидер.

Ранее Путин прибыл с визитом на станцию скорой помощи №4, расположенную в Пушкине под Петербургом. Президент осмотрел помещения, а также поздравил с профессиональным праздником медиков.