Успехи вакцинации в России обсудят в медиацентре «Патриот»

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в четверг, 29 апреля, в 16:30 состоится пресс-конференция на тему: «Успехи вакцинации в России и в Петербурге, приоритет российской вакцины».

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает на скорое завершение масштабной вакцинации населения РФ от коронавируса. Кроме того, он отметил, что «уже зарегистрировано три вакцины, четвертая вакцина также на подходе».

Круг вопросов, которые будут обсуждаться в ходе пресс-конференции:

— Как проходит вакцинация в России;

— Почему, несмотря на агитацию и пример руководителя государства и главы Православной церкви, россияне не торопятся в прививочные пункты;

— Что можно считать реальным противопоказанием к вакцинации;

— Отношение к московской программе материального стимулирования пенсионеров, согласившихся привиться;

— Как с этим обстоит дело в Петербурге;

— Можно ли выбирать вакцину (как известно, в России их несколько);

— Отношение к тому, что тема российской вакцины на Западе стала политизированной.

На эти и другие вопросы ответят политики, депутаты и специалисты.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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