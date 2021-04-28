В Волгограде 400 военнослужащих ЮВО напишут «Диктант Победы»

Волгоград, 28 апреля. Волгоградские военнослужащие станут участниками международной просветительской акции на тему событий Великой Отечественной войны под названием «Диктант Победы».

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщили, что данная акция проводится уже в третий раз. «Диктант Победы» включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. На выполнение всех заданий дается 45 минут.

В Волгограде главной площадкой проведения конкурса станет гарнизонный Дом офицеров, диктант будут писать 400 человек. Кроме того, в каждой воинской части гарнизона организована своя площадка, передает «Волгоградская правда».

Ранее издание «Утро.ру» писало, что «Единая Россия» проведет «Диктант Победы» в 80 странах мира. Во многих государствах мероприятие пройдет в очной форме. Также сообщалось, что российские военнослужащие активно готовятся к параду Победы, репетиции прошли уже в 10 городах РФ.