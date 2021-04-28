Побывавшая в Крыму россиянка развеяла популярные заблуждения о полуострове

Севастополь, 28 апреля. Туристка, которая недавно отдыхала на Крымском полуострове, поделилась в социальных сетях своим мнением о поездке.

Путешественница решила поехать в Крым самостоятельно, выбрав отель и питание. Женщина была настроена не очень позитивно из-за негативных отзывов о российском курорте. Женщина ожидала, что в Крыму везде будут «совок и скукота», однако, побывав в разных уголках региона, она увидела, насколько полуостров разнообразен и многогранен. Туристку приятно удивила и стоимость жилья в Крыму в межсезонье, а также цены на продукты, которые оказались примерно такими, как в ее регионе.

Местный сервис не шокировал девушку, которая до этого побывала в Германии и Мексике. Официанты и горничные в отелях ей не хамили и не грубили, а, наоборот, выполняли все просьбы. В итоге красота и уникальная природа полуострова оставили в сердце путешественницы неизгладимые впечатления. Теперь она планирует новую поездку.

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