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Эфир: «Экономика сегодня» и «Патриот» рассказали про открытие бизнеса в декрете

Экономика
Эфир: «Экономика сегодня» и «Патриот» рассказали про открытие бизнеса в декрете
unsplash.com  /  Kelli McClintock

В среду, 28 апреля, в 13:00 ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему открытия россиянками собственного бизнеса во время декрета.

Насколько реально создать бизнес с маленьким ребенком на руках? Как можно использовать материальную поддержку государства для открытия собственного бизнеса в декрете? Какие направления предпринимательства наиболее популярны среди молодых мам? Какой формат выбрать — ИП или самозанятость? В чем секрет успеха?

На эти и другие вопросы в рамках пресс-конференции ответили блогер-предприниматель Ольга Антонова, дизайнер-ювелир Наталья Аландаренко и председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов. Эксперты рассказали не только, как открыть свое дело, но и как приумножить результат в будущем.

бизнес декрет
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