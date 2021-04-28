Эфир: «Экономика сегодня» и «Патриот» рассказали про открытие бизнеса в декрете

В среду, 28 апреля, в 13:00 ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему открытия россиянками собственного бизнеса во время декрета.

Насколько реально создать бизнес с маленьким ребенком на руках? Как можно использовать материальную поддержку государства для открытия собственного бизнеса в декрете? Какие направления предпринимательства наиболее популярны среди молодых мам? Какой формат выбрать — ИП или самозанятость? В чем секрет успеха?

На эти и другие вопросы в рамках пресс-конференции ответили блогер-предприниматель Ольга Антонова, дизайнер-ювелир Наталья Аландаренко и председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов. Эксперты рассказали не только, как открыть свое дело, но и как приумножить результат в будущем.