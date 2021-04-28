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Епифанцев публично рассказал об изменах бывшей жене с актрисой Цукановой-Котт

Шоу-бизнес
Епифанцев публично рассказал об изменах бывшей жене с актрисой Цукановой-Котт
wikipedia.org  /  Krassotkin / CC0

Москва, 28 апреля. Актер театра и кино Владимир Епифанцев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В эфире шоу артист откровенно рассказал о своей личной жизни.

Актриса Анастасия Веденская стала второй женой Епифанцева, в браке пара прожила более десяти лет. У них родились два сына — Гордей и Орфей. Отношения артистов были полны скандалов, в частности из-за постоянных измен Епифанцева.

При этом он никогда не скрывал свои связи с девушками легкого поведения, но одна любовница стала для актера особенной. Ей оказалось его коллега, подруга Веденской Анна Цуканова-Котт. Об измене супруга с приятельницей жена Епифанцева узнала из его переписки.

Актер признался, что не чувствовал любовь в союзе с Веденской. Они часто ругались, а Цуканова-Котт была в тот момент настоящим спасением. Роман с актрисой Епифанцев не смог назвать изменой жене, потому как они с Веденской «не соревновались в святости».

«С Аней у нас было теплое взаимодействие, любовь. Она — ангел. Человек, который просто приходит, чтобы другой не умер. Аня переживала, когда мы ругались Анастасией, разнимала нас. Присутствие Анны в моей жизни стало спасением», — признался Владимир Епифанцев ведущему программы Борису Корчевникову.

Актер был женат дважды. Его первой супругой стала Юлия Стебунова, с которой он познакомился в ГИТИСе. Как признался Епифанцев, свадьба не была обдуманным решением, поэтому их брак вскоре изжил себя.

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