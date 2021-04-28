Танзания заработала 135 миллионов долларов от экспорта кофе за два года

Додома, 28 апреля. Экспорт кофе из Танзании увеличился на 13%, об этом сообщил Франк Ньялуси, менеджер по продажам и контролю качества Tanzania Coffee Board (TCB).

«Танзанийский кофе имеет высокое качество, что увеличивает спрос мирового рынка на товар», — добавил он.

Ньялуси сообщил журналистам, что поставщики провели порядка 23-х аукционов, в ходе которых 30 375 тонн арабики и 38 505 тонн робусты поступили в продажу.

Местный продукт пользуется наибольшим спросом в Японии, Италии, США, Германии, Греции, Корее, Китае и на Ближнем Востоке.

Ранее президент Танзании Самиа Сулуху Хасан предложила новые пути выхода страны из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.