Телефонный аферист поделился с полицейскими своими мошенническими уловками

Иркутск, 28 апреля. Региональное управление МВД РФ опубликовало короткое видео, на котором злоумышленник из Иркутской области за считанные минуты убеждает девушку перевести ему несколько тысяч рублей.

Одна из главных его уловок заключается в том, что он звонил потерпевшим и представлялся их дальним родственником или знакомым. После пары наводящих вопросов он просил перевести несколько тысяч рублей на карту, чтобы решить возникшие «трудности» на АЗС.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ. Уже после задержания подозреваемый продемонстрировал полицейским, как обманывает доверчивых граждан.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, полиция приняла решение о распространении данного видео для предупреждения граждан о возможных аналогичных звонках.