Участники ОИ-2020 в Токио будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус

Токио, 28 апреля. Спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Японии, будут каждый день тестировать на COVID-19.

Правительство Японии в ходе состоявшегося совещания по мерам против распространения коронавирусной инфекции обязало участников ОИ-2020 в Токио ежедневно сдавать тесты на коронавирус. Кроме того, проверки ожидают и тех, кто контактирует со спортсменами.

Японское правительство также предложило участникам Олимпийских и Паралимпийских игр из-за границы пользоваться для перемещений исключительно спецтранспортом. ОИ-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее дизайн экипировки команды ROC (Russian Olympic Committee) был одобрен МОК. Спортсмены из РФ смогут выступить в ней на Олимпиаде в Токио и Пекине.