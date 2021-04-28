Компания «Сбер» начнет разрабатывать игры

Москва, 28 апреля. «Сбер» планирует начать разработку собственных игр. Игровое направление запустит его дочерняя компания «Сберинтертеймент».

Новое направление будет называться «Сбер игры». В текущем году начнется формирование команды и создание продюсерского центра, студии и издательства. Также появятся разные сервисы, связанные с играми, сообщил представитель банка.

Кроме того, компания обсуждает возможность приобретать уже существующие игры на рынке. Первым активом может быть разработчик ассистента Gosu Voice Assistant для игроков Gosu Data Lab. С ним уже подписали необязывающее соглашение и проводят переговоры.

До этого стало известно, что «Сбер» намерен разместить аптеки в своих офисах. О том, как пройдет пилотный запуск проекта, рассказал заместитель председателя правления банка Лев Хасис.