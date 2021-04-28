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Компания Volkswagen открыла продажи нового Golf в России

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 15:07
Экономика
Компания Volkswagen открыла продажи нового Golf в России
volkswagen.de  /  Официальный сайт концерна Volkswagen

Москва, 28 апреля. На российском рынке легендарная модель от Volkswagen будет представлена в двух вариантах, цена начинается от 2,5 млн рублей.

Версия Exclusive поставляется с бензиновым силовым агрегатом мощностью 150 лошадиных сил и восьмиступенчатой АКПП. Стоимость данной модели стартует от 2 млн 558 тыс. рублей. Спортивная модификация GTI оборудована двигателем на 245 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатой АКПП. Такой автомобиль можно приобрести по цене от 3 млн 090 тыс. рублей.

Новый Golf укомплектован десятидюймовой цифровой панелью приборов, медиасистемой Composition с цветным экраном, светодиодными фарами головного освещения, которые соединяет молдинг с подсветкой, и светодиодными задними фонарями. Водительское кресло Golf имеет электропривод и функцию памяти. В интерьере также выделяются хромированные детали.

Немецкий автопроизводитель ранее начал принимать заявки на новое поколение модели Caddy с ценником от 1,93 млн рублей.

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