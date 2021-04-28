ООН призвала отправить гуманитарную помощь нуждающимся странам Сахеля

Нью-Йорк, 28 апреля. Эксперты ООН призвали международное сообщество оказать гуманитарную поддержку пострадавшим от терроризма и голода странам Сахеля.

Африканский регион простирается между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. Он включает десять стран и 300 миллионов населения.

Такие страны как Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Чад, а также некоторые части Нигерии и Камеруна наиболее нуждаются во внимании со стороны международных организаций и гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось о нападении боевиков на миротворцев ООН в Мали, атаке группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) на город Дамаск в северо-восточной части Нигерии, а также о перестрелках между полицией и вооруженными радикалами в Буркина-Фасо.

1 Организация запрещена на территории РФ.