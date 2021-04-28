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Коболев лишился поста главы украинского «Нафтогаза»

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 15:18
Экономика
Коболев лишился поста главы украинского «Нафтогаза»
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 28 апреля. Предприниматель Андрей Коболев был уволен с поста главы энергетической компании «Нафтогаз».

Об этом стало известно 28 апреля из заявления народного депутата от фракции «Слуга народа» Ольги Василевской-Смалгюк. Чиновник опубликовала новость в Telegram.

Решение об увольнении главы государственной компании было принято украинским кабинетом министров. Пресс-служба «Нафтогаза» на данный момент не высказалась о ситуации, ссылаясь на подготовку соответствующего комментария, сообщают журналисты.

Коррупционные схемы в компании «Нафтогаз» окончательно лишили Украину газа из России. Это ранее признали даже высокопоставленные украинские чиновники. Организация превратилась во внешнеполитический инструмент, направленный на борьбу с российским проектом «Северный поток — 2», писали СМИ.

украина нафтогаз коболев
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