Киев, 28 апреля. Предприниматель Андрей Коболев был уволен с поста главы энергетической компании «Нафтогаз».

Об этом стало известно 28 апреля из заявления народного депутата от фракции «Слуга народа» Ольги Василевской-Смалгюк. Чиновник опубликовала новость в Telegram.

Решение об увольнении главы государственной компании было принято украинским кабинетом министров. Пресс-служба «Нафтогаза» на данный момент не высказалась о ситуации, ссылаясь на подготовку соответствующего комментария, сообщают журналисты.

Коррупционные схемы в компании «Нафтогаз» окончательно лишили Украину газа из России. Это ранее признали даже высокопоставленные украинские чиновники. Организация превратилась во внешнеполитический инструмент, направленный на борьбу с российским проектом «Северный поток — 2», писали СМИ.