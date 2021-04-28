Колонну юнармейцев во время парада ко Дню Победы впервые возглавит женщина

Москва, 28 апреля. Первый заместитель начальника главного штаба движения «Юнармия» Дарья Борисова станет первой женщиной, которая возглавит колонну юнармейцев во время парада ко Дню Победы.

Юнармейцы уже приступили к тренировкам. Всего по Красной площади пройдут 250 юношей и девушек поровну. Борисова подчеркнула, что юнармейцы примут участие в торжественных шествиях не только в Москве, но и в других городах России.

"Колонну юнармейцев впервые в истории возглавит женщина. Парадный расчет пройдет по брусчатке Красной площади в Москве под руководством первого заместителя начальника Главного штаба движения, директора учебно-методического центра "Авангард" Дарьи Борисовой", — цитирует ТАСС пресс-службу "Юнармии".

Ранее сообщалось, что военнослужащие Каспийской флотилии провели первую тренировку парада Победы. Репетиция торжественного шествия расчетов Южного военного округа состоялась на главной площади дагестанского Каспийска. Планируется, что на параде Победы будет задействовано более 30 различных видов военной техники и вооружения.