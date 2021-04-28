В Петербурге спустили на воду предназначенный для ТОФ корабль «Петр Ильичев»

Санкт-Петербург, 28 апреля. Корабль противоминной обороны «Петр Ильичев» проекта 12700 спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге.

В ходе торжественной церемонии спуска главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что корабли данного проекта хорошо себя показали и обладают превосходными характеристиками, передают РИА Новости.

«Этот корабль будет прекрасным подарком для Тихоокеанского флота. Уверен, что «Петр Ильичев» будет гордо нести службу», — заявил председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко.

Евменов отметил, при строительстве «Петра Ильичева» были применены передовые технологии, которыми не могут похвастаться другие страны мира. По его словам, корабли данного проекта будут проходить службу на всех четырех флотах России. Военной-морской флаг на корабле должны поднять в этом году.

Напомним, что «Петр Ильичев» был заложен в июле 2018 года. Он стал шестым кораблем линейки проекта 12700 «Александрит», которые создаются по заказу ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что российский ВМФ попал в тройку самых сильных военных флотов мира благодаря эффективному использованию своих сильных сторон. Стоит отметить, что в этом году флот России будет усилен двумя новыми подлодками, передает «Утро.ру».