Москва, 28 апреля. Московский городской суд объяснил отказ в удовлетворении иска блогера Алексея Навального в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Проверив материалы дела и обсудив аргументы, приведенные в жалобе, судебная коллегия не нашла оснований для отмены определения суда, постановленного в соответствии с обстоятельствами дела. Жалоба на решение Пресненского районного суда оставить иск Навального о защите чести, достоинства и деловой репутации без движения была рассмотрена. Заявителю предложили исправить указанные в определении недостатки в отведенные сроки.

Оценив обстоятельства, приведенные в обоснование поданного заявления, суд не увидел уважительных причин пропуска срока на подачу частной жалобы.

Навальный подал иск, возмутившись высказыванием пресс-секретаря президента РФ в свой адрес. Песков заявлял, что блогер взаимодействует с ЦРУ, и порекомендовал американской спецслужбе начать диалог с Москвой напрямую без участия осужденного главы ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.