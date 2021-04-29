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Режиссер Александр Баршак поздравил с днем рождения актрису Елену Север

Общество
Режиссер Александр Баршак поздравил с днем рождения актрису Елену Север
ТАСС  /  Артем Геодакян

Актриса, продюсер, телеведущая, певица Елена Север сегодня празднует свой 48-й день рождения. По такому поводу артистку в беседе с ФАН поздравил режиссер Александр Баршак.

Он поделился своими воспоминаниями о совместной работе с актрисой в картине «Пилигрим».

«Елена — очень спокойный, рассудительный человек. Скрупулезно подходит к актерской работе. Она всегда старалась приблизить роль к себе. Обычно актер должен подстраиваться под своего героя, но наш сценарий видоизменялся, и на последней стадии я очень сильно его переработал. В силу этого какие-то вещи мы продумывали вместе с Еленой. Так что ее образ рождался прямо на съемочной площадке», — сказал режиссер.

Баршак отметил, что в тот же период Елена Север ярко проявила себя и в другой сфере.

«Как продюсер она также оставила у меня только хорошие воспоминания. Мы сделали две версии картины. Одну прокатную, а другую — режиссерскую. Второй вариант жестче. С ним мы ездили по зарубежным фестивалям и взяли большое количество всевозможных призов», — пояснил собеседник ФАН.

Режиссер Александр Баршак через ФАН поздравил с днем рождения актрису Елену Север
ТАСС  / Сергей Мальгавко

В заключение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес именинницы.

«Я хочу пожелать Лене еще больше раскрыть свой стиль в актерском ремесле, чтобы в полную меру показать зрителю неповторимое сочетание врожденной интеллигентности и, без преувеличения, дворянского благородства. Как продюсеру я ей желаю воплотить проект, который стал бы для нее собственным высказыванием», — подытожил Александр Баршак.

Ранее актер Михаил Боярский в беседе с ФАН поздравил с днем рождения артистку Анну Алексахину.

александр баршак елена север
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