Жириновский раскрыл способ решения жилищной проблемы в России

Москва, 28 апреля. Частные застройщики должны передавать часть построенных жилых площадей властям, чтобы ускорить движение очереди на жилье, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Одна из главных проблем российского общества — слишком медленное получение социального жилья, уверен Жириновский. Процесс передачи гражданам социального жилья можно ускорить, если на законодательном уровне обязать застройщиков передавать в фонд социального жилья хотя бы незначительную часть построенных жилых площадей.

«5%, 3% да хотя бы 2% если передавать, очередь значительно ускорится», — заявил политик во время пресс-конференции.

Ранее о Владимире Жириновском тепло высказывались его коллеги по ЛДПР. Депутат Дмитрий Пьяных высоко оценил его умение доверять молодежи.