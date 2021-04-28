Затравленная дочь больной Заворотнюк рассказала о мести обидчикам

Москва, 28 апреля. Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала, как решила отомстить травившей ее злыми комментариями фанатке, обрушив на нее волну хейта от своих подписчиков.

Блогер Анна Заворотнюк опубликовала в Instagram пост, где поразмышляла над вопросом травли и оскорблений в интернете. Она призналась, что раньше болезненно к этому относилась, и однажды даже смогла отомстить своей обидчице. По словам модели, ей написывала в личные сообщения 60-летняя женщина, обзывая ее «скелетом» и «страшилой». Однажды нервы у дочери актрисы сдали, и она выложила скрин оскорблений на обозрение всем своим подписчикам.

«Проходит несколько часов, и она пишет мне «прекрати это, пожалуйста, я же в возрасте, у меня сын твоего возраста, прости». Я зашла к ней на страницу и увидела, что вы начали писать ей то же самое, что она писала и мне в комментариях, за что я была вам очень благодарна. Вы дали ей понять, что я чувствую, и она извинилась», — поделилась события того Заворотнюк-младшая.

При этом блогер не почувствовала радости от мести обидчице. Заворотнюк рассказала, что больше никогда не позволяла себе так опускаться. Она задалась вопросом, чего на самом деле хотят или ждут от человека, которого хейтеры оскорбляют в социальных сетях.

«Ты скелет, ты страшная! Подобные послания периодически прилетают мне в директ. И мне так хочется понять, зачем люди это делают. Какие они в реальной жизни?» – поразмышляла Анна Заворотнюк.

Особое внимание к Анне Заворотнюк фанаты стали оказывать после того, как узнали о тяжелом заболевании ее матери, звезды сериала «Моя прекрасная няня». Однако о состоянии актрисы модель редко высказывается. Иногда она делится своими переживаниями из-за ситуации, не раскрывая, идет ли актриса на поправку.