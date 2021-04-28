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Актриса Дарья Мороз сравнила свою дочь от Богомолова с погибшей матерью

Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз сравнила свою дочь от Богомолова с погибшей матерью
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 апреля. Актриса Дарья Мороз показала архивные фотографии своей покойной матери Марины Левтовой. Она сравнила свою дочь с погибшей родительницей.

Мороз поделилась с интернет-пользователями редкими снимками матери в честь ее дня рождения. Левтовой 27 апреля могло бы исполниться 62 года.

Актриса, смотря на снимки своей матери, отметила, что ее дочь от режиссера Константина Богомолова Аня очень похожа на бабушку.

«Анна Константиновна, конечно, вылитая мама. А у мамы сегодня день рождения», — написала артистка на своей странице в Instagram.

Высказали теплые слова в адрес покойной актрисы поклонники Мороз, а также коллеги звезды фильма «Точка». Среди них были Елизавета Боярская, Карина Разумовская, Алика Смехова и многие другие.

Марина Левтова вместе с дочерью и друзьями отправилась за город. Там они катались на снегоходах. Одна из машин перевернулась, и звезда получила серьезные травмы. Актриса умерла 27 февраля 2000 года, не дожив до своего дня рождения ровно два месяца. Дарья Мороз считает, что от гибели ее спасла мама.

фото мороз левтова
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