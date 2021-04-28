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Беременная сирота зарезала ревнивого любовника в Удмуртии

Происшествия
Беременная сирота зарезала ревнивого любовника в Удмуртии
pixabay.com  / 

Ижевск, 28 апреля. Следователи направили в суд уголовное дело по факту убийства молодого мужчины. Как стало известно ФАН, обвиняемая в совершении тяжкого преступления находилась на седьмом месяце беременности. Кроме того, она была сильно пьяна.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 22 февраля. В дежурную часть полиции по Первомайскому району города Ижевска поступил звонок от 20-летней местной жительницы. Она сообщила стражам порядка, что убила своего 21-летнего сожителя в своей квартире.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». С учетом собранной доказательственной базы оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова.

По подозрению в совершении преступления была задержана хозяйка квартиры. Она сразу же рассказала следователям СК всю правду о произошедшем инциденте.

«Обвиняемая, как и ее сожитель, — сироты, — рассказал ФАН источник в правоохранительных источниках. — После интерната они решили жить вместе. В момент совершения преступления любовница жертвы находилась на седьмом месяце беременности».

Сожитель женщины нигде не работал и вел паразитический образ жизни.

«Он ее один раз поколотил так, что девушка попала в больницу. В отношении сожителя возбудили уголовное дело за нанесение побоев и осудили. Сама обвиняемая является студенткой местной сельскохозяйственной академии. Ей платят огромную, по нашим меркам, стипендию», — добавил источник.

Однако студентка так ни разу не появлялась на занятиях.

«Проживали любовники в квартире обвиняемой, которую она получила по наследству от умерших родителей. В тот день женщина решила немного расслабиться. Она сказала, что пойдет навестить близкую подругу. Ее сожитель, который, кстати, по оперативной информации, занимался мелким воровством, со скрипом согласился», — уточнил источник.

Девушка пришла домой только к полуночи. К тому же, она была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это очень разозлило ее мужчину, поэтому он стал предъявлять беременной подруге претензии.

«Между ними разразился нешуточный скандал. Сожитель стал подозревать даму сердца в многочисленных изменах. Между ними произошла даже небольшая потасовка. Обвиняемая разозлилась, схватила кухонный нож и зарезала ревнивца», — резюмировал источник.

Беременную девушку не стали сажать за решетку. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Если ее вина будет доказана в суде, то обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. Правда, родить ребенка она может уже во время процесса…

убийство ижевск сирота
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