«Яндекс» озвучил прогноз по выручке на 2021 год

Москва, 28 апреля. Компания «Яндекс» сообщила об изменении прогноза по своей выручке в 2021 году.

В финансовой отчетности «Яндекса» по итогам прошлого года был представлен прогноз консолидированной выручки на 2021 год в пределах 47%. Показатель составлял 305–320 миллиардов рублей, однако компания приняла решение его повысить.

«Текущие результаты позволяют прогнозировать общую выручку группы компаний Яндекса на уровне 315–330 миллиардов рублей», — информирует пресс-центр.

Новый финансовый прогноз, как говорится в сообщении, отражает текущую оценку, которая основана на актуальных в начале года тенденциях. Показатели еще могут измениться в зависимости от экономической ситуации на фоне пандемии COVID-19 и других возможных последствий.

Пользователи сервисов «Яндекса» могут видеть пункты вакцинации от коронавируса на картах, рассказали ранее в пресс-службе Минздрава России.

Новый «Яндекс»-сервис «Документы» дает возможность работать в режиме онлайн с текстами, таблицами и презентациями. Доступ предоставляется любому человеку, даже если на его компьютере нет офисного пакета, приводит текст пресс-релиза «ФедералПресс».