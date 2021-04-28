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Таролог спрогнозировала будущее Лукашенко и Тихановской

Общество
Таролог спрогнозировала будущее Лукашенко и Тихановской
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Москва, 28 апреля. Российский таролог и психолог Марианна Абравитова в интервью NewInform рассказала, что ждет белорусского президента Александра Лукашенко и бывшего кандидата на эту должность, Светлану Тихановскую, предстоящим летом.

Напомним, что в прошлом году оппозиция под управлением Запада неожиданно стала устраивать несогласованные акции на белорусских улицах. Общественность была взбудоражена тем, что несанкционированные шествия достигли немалых масштабов.

По словам Абравитовой, в Белоруссии больше ничего подобного не будет. Эксперт уверена, что сейчас там наступило время активной стабилизации общества. Таролог отметила, что на этот процесс было брошено все возможное, чтобы с каждым днем обстановка улучшалась.

Специалист также дала прогноз о судьбе Александра Лукашенко и бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Марианна Абравитова указала, что Лукашенко останется на месте главы государства, а вот Тихановская, напротив, как политический деятель угаснет, и ее звезда больше не загорится так ярко, как это было в прошлом году. Таролог заявила, что экс-кандидат в президенты полностью исчерпала свой ресурс, и на роль очередного провокатора она уже не подойдет.

Ранее политолог Вадим Манукян отмечал, что еще год назад писал, что Светлану Тихановскую ждет такой же результат, как и Хуана Гуайдо в Венесуэле. Напомним, что Европа официально отозвала у политика статус временного президента. Тихановская, по мнению Манукяна, оказалась настолько нерешительной, что, по сведениям источников политолога, даже ее ближайшее окружение думает вернуть ее в Минск, чтобы посадить в тюрьму, чтобы хоть как-то взбодрить протест.

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